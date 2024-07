Meer Beelden Van HMD Skyline Uitgelekt

HMD heeft kort geleden onder zijn eigen merknaam een aantal smartphones op de markt gebracht en achter de schermen werkt de Finse fabrikant inmiddels alweer aan verschillende nieuwe smartphones. Een van deze smartphones staat in het geruchtencircuit bekend onder de naam HMD Skyline. Er zijn een aantal beelden uitgelekt waarop de HMD Skyline nu goed te zien is.

De beelden zijn gedeeld door een Belgische retailer en tonen de roze uitvoering van de HMD Skyline van alle kanten. Het design van de HMD Skyline is duidelijk geïnspireerd op het design van de oudere Nokia Lumia-smartphones. Zo zien we een behuizing met zeer scherpe randen en een scherm met iets dikkere bezels. De selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm en achterop vinden we een rechthoekige camera-module met daarin drie lenzen. Tech-lekker Sudhanshu Ambhore heeft beelden gedeeld waarop ook een zwarte uitvoering te zien is.

Volgens de bron beschikt de HMD Skyline over een OLED-scherm met een FHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 2-processor, een 4,900mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een ultragroothoeklens en een macro- of dieptelens. De behuizing heeft een IP67-rating gekregen en de vingerafdrukscanner zit onder het scherm.

De HMD Skyline met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte verschijnt volgens de geruchten voor 520 euro op de markt. De officiële introductie zal mogelijk deze maand al plaatsvinden, maar HMD heeft zelf nog niks bekendgemaakt.

via [gizmochina]