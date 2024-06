Lenovo Tab Plus Met Krachtige JBL Speakers Aangekondigd

Lenovo heeft een nieuwe tablet geïntroduceerd voor de Nederlandse en Belgische markt. De Lenovo Tab Plus is een 11,5-inch tablet met een kickstand en maar liefst acht JBL-speakers. De tablet is in Nederland en België verkrijgbaar voor 279 euro.

De Lenovo Tab Plus is volgens Lenovo een “entertainment tablet” en daarom heeft Lenovo de tablet uitgerust met vier tweeters en vier ‘gebalanceerde’ woofers van JBL, die een totaalvermogen van 26W leveren. Het LCD-scherm is 11,5-inch groot en heeft een resolutie van 2000 x 1200 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek G99-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 8MP selfie-camera en een 8MP rear-camera.

De accu heeft een capaciteit van 8600mAh en kan met 45W snelladen. De Lenovo Tab Plus is verder uitgerust met een USB-C 2.0-poort en een 3,5mm koptelefoonaansluiting. Aan de achterzijde heeft de tablet een kickstand zodat je de Lenovo Tab Plus rechtop op tafel kunt zetten. De tablet draait op Android 14 en kost in Europa 279 euro.

via [tweakers]