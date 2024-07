Behuizing Google Pixel 9 Pro XL Te Zien In Hands-on Video

Op Twitter is een hands-on video opgedoken waarin de gebruiker de reguliere Google Pixel 9 vergelijkt met de grotere Google Pixel 9 Pro XL. Het valt op dat Google heeft gekozen voor en matte achterzijde en een glanzende zijkant.

De onderstaande video is gepubliceerd door tech-lekker Alpaca Tech, waarin hij de Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL naast elkaar houdt. Uiteraard zien we dat de Pixel 9 Pro XL groter is dan de reguliere Pixel 9, maar we zien ook dat de behuizing van de Pixel 9 Pro XL een matte afwerking heeft en de frame een glanzende afwerking heeft. Bij de reguliere Pixel 9 is dit juist andersom (glimmende achterkant en matte zijkanten).

In de video staan de schermen van de smartphones uit, waardoor we niet kunnen zien hoe dik of dun de schermranden zijn. In het geruchtencircuit zijn eerder al prijzen en specificaties opgedoken. De officiële introductie van de Google Pixel 9-serie zal op 13 augustus plaatsvinden.

More leaks of the Google Pixel 9 and Pixel 9 Pro XL. Sorry, but this is bad hardware design. pic.twitter.com/eTQDni0Gf9 — Alpaca Tech😎 (@AlpacaAlpacaAl1) July 13, 2024

