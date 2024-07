OnePlus Nord 4 Officieel Aangekondigd: 6 Jaar Lang Updates

OnePlus heeft zojuist de nieuwste smartphone voor in de Nord-serie aangekondigd. De OnePlus Nord 4 krijgt een adviesprijs mee van 499 euro en beschikt onder andere over een volledig metalen behuizing, een Snapdragon 7+ Gen 3-processor en 6 jaar lang software-ondersteuning.

De OnePlus Nord 4 is de nieuwste mid-range smartphone van de Chinese fabrikant. De OnePlus Nord 4 heeft een 6,74-inch AMOLED-scherm met een 120 Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2772×1240 pixels en een piekhelderheid van 2150cd/m². Intern vinden we een Snapdragon 7 Plus Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5.500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. De behuizing heeft een IP65-certificaat gekregen.

Achterop beschikt de smartphone over een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we nog een 16MP selfie-camera. De OnePlus Nord 4 draait uit de doos op Android 14 met de OxygenOS 14.1-schil en de smartphone ontvangt vier grote Android-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates.

De OnePlus Nord 4 is vanaf 8 augustus in de Benelux verkrijgbaar in de kleuren zilver, zwart en turquoise voor een adviesprijs van 499 euro (12GB + 256GB) of 599 euro (16GB + 512GB).