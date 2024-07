Samsung Galaxy S23, S21, S20 FE, Z Fold 5 en Z Flip 5 Ontvangen Juli-update

Nadat Samsung de beveiligingsupdate van juli 2024 eerder al uitrolde naar negen smartphones van de fabrikant, staat deze update nu ook klaar voor de Galaxy S23-serie, de Galaxy S22-serie, de Galaxy S20 FE, de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5.

De beveiligingspatch van juli 2024 staat klaar voor de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. De update met firmwareversie S91*BXXS6CXFE is ongeveer 450MB groot en werkt alleen de beveiligingspatch bij. De update brengt dus geen nieuwe functies met zich mee. Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy S20 FE (firmwareversie XXSBEXG1), de Galaxy S21-serie (firmwareversie G99*BXXSCGXF5), de Galaxy Z Fold 5 (firmwareversie F946BXXS3CXG2) en de Galaxy Z Flip 5 (firmwareversie F731BXXS3CXG2).

De beveiligingsupdate van juli bestaat uit 25 patches voor het Android-besturingssysteem en zo’n 33 patches voor de software van Samsung, waaronder de One UI-schil en het Knox beveiligingssysteem. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen in Nederland en België beschikbaar is.

via [galaxyclub]