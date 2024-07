Nothing Phone (2a) Plus Officieel Aangekondigd

Na weken van berichten heeft Nothing de Phone (2a) Plus officieel aangekondigd. De Nothing Phone (2a) heeft een iets snellere processor dan de reguliere Phone (2a) en kan ook sneller opladen. Helaas is de Nothing Phone (2a) Plus nog niet direct in Nederland verkrijgbaar.

De Nothing Phone (2a) Plus lijkt veel op de reguliere Phone (2a), maar komt wel met een aantal upgrades. Zo is de Phone (2a) Plus onder andere uitgerust met een Dimensity 7350 Pro-processor. Deze is ongeveer 10 procent sneller bij normaal gebruik en 30 procent sneller tijdens het gamen dan de chipset in de Phone (2a).

Ook heeft de selfie-camera een upgrade gekregen, van 32MP naar 50MP. Daarnaast kan de accu nu met 50W snelladen in plaats van 45W én is de Nothing Phone (2a) Plus verkrijgbaar in de nieuwe kleuren metallic grey en updated black.

De Nothing Phone (2a) Plus beschikt verder over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1300 nits, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu, een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. Achterop vinden we opnieuw de Glyph Interface, bestaande uit drie led’s.

De smartphone draait uit de doos op Android 14 met de Nothing OS-schil. De Nothing Phone (2a) Plus is vanaf 3 augustus verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en krijgt een adviesprijs mee van 399 pond, omgerekend zo’n 475 euro. In september krijgen we te horen of de smartphone ook in Nederland zal worden uitgebracht.