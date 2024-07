Jolla Introduceert Nieuwe Smartphone Met Sailfish OS

De fabrikant Jolla heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De smartphone heet Jolla C2 Community Phone en draait op versie 5.0 van het besturingssysteem Sailfish OS. Het Finse bedrijf is van plan om de smartphone in augustus te verschepen.

De Jolla C2 Community Edition beschikt over een 6,52-inch scherm met een resolutie van 1600 x 720 pixels, 8GB werkgeheugen, 128GB uitbreidbare opslagruimte, een 4000 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 64MP, 16MP en 8MP lens. Welke processor de Jolla C2 precies heeft is nog onduidelijk, maar de specificaties van de processor zijn als volgt: Octa Core ARM Cortex 2xA75 & 6xA55. Dit kan eigenlijk alleen maar betekenen dat de smartphone beschikt over een SD710, SD712 of SD670-chipset.

De Jolla C2 Community Edition kost 299 euro en gebruikers kunnen met Sailfish 5.0 onder andere gebruikmaken van meer privacyfuncties. Het is mogelijk om de smartphone in de Jolla shop te reserveren door een 50 euro voucher aan te schaffen.

