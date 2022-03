Samsung Introduceert Galaxy M23 en Galaxy M33

Samsung heeft twee nieuwe smartphones voor in de Galaxy M-serie aangekondigd. Het gaat om de Galaxy M22 en de Galaxy M33, die beide beschikken over een 6,6-inch TFT-scherm. Ook heeft de Galaxy M33 een opvallend grote accu met een capaciteit van maar liefst 6000mAh.

De Galaxy M22 en Galaxy M32, die in oktober 2021 op de markt verschenen voor zo’n 240 en 300 euro, hebben beide een opvolger gekregen. Beide toestellen hebben een groot scherm, een grote accu en de mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart. Het valt op dat de M23 en M33 in tegenstelling tot hun voorganger geen AMOLED-scherm hebben gekregen.

Samsung Galaxy M33

De Galaxy M33 beschikt over een 6,6-inch TFT-scherm met een druppelnotch en een resolutie van 1080 x 2408 pixels, een 2,4GHz octa-core-processor met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 6000mAh accu, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De Galaxy M33 verschijnt op de markt in de kleuren groen, blauw en bruin.

Samsung Galaxy M23

De Galaxy M23 is minder krachtig en moet het doen met hetzelfde scherm, een 2,2GHz octa-core-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De Galaxy M23 is verkrijgbaar in de kleuren donkerbruin en lichtblauw.

Adviesprijzen en een releasedatum heeft Samsung nog niet gegeven.

via [hardware.info]