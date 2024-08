“Samsung Werkt Aan ‘Special Edition’ Van Galaxy Z Fold 6 Met Groter Scherm”

Samsung zou werken aan een speciale editie van de Galaxy Z Fold 6. De smartphone krijgt een dunnere behuizing en een groter scherm. Of de Special Edition van de Galaxy Z Fold 6 ook in Nederland op de markt verschijnt is nog onduidelijk.

De informatie is afkomstig van tech-lekker Evan Blass. Volgens Blass is de nieuwe versie van de Galaxy Z Fold 6 opengevouwen 4,9mm dun en gesloten 10,6mm dun. De reguliere Galaxy Z Fold 6 meet 5,6mm en 12,1mm. Ook de schermen van de Special Edition zijn anders. Voorop vinden we namelijk een 6,5-inch coverscherm en aan de binnenkant een 8,0-inch hoofdscherm. Beide schermen zijn dus groter dan de 6,3-inch en 7,6-inch schermen van de reguliere Galaxy Z Fold 6.

Het is nog onbekend in welke markten Samsung de Galaxy Z Fold 6 Special Edition wil uitbrengen. Blass schrijft wel dat de smartphone niet in Amerika zal worden uitgebracht en in elk geval wel in Azië. Specifieke landen en informatie over een Europese lancering ontbreekt echter nog. De lancering zal ergens”later dit jaar” plaatsvinden, maar een specifieke releasedatum en adviesprijs hebben we niet.

via [tweakers]