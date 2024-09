Modulaire HMD Fusion Officieel Aangekondigd

HMD heeft alweer een nieuwe smartphone aangekondigd. Dit keer maken we kennis met de HMD Fusion, een smartphone die je middels zogeheten “Smart Outfits” kunt voorzien van extra features. Denk hierbij aan een selfie-verlichting, draadloos opladen of gaming-knoppen.

De HMD Fusion is een voordelige smartphone met een industriële uitstraling. De behuizing bestaat uit plastic, roestvrij staal en glas en voorop vinden we een 6,56-inch HD+ 90Hz scherm. De smartphone beschikt over een Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2-processor, 4GB, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 50MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

Achterop de HMD Fusion vinden we een unieke aansluiting waarop je Smart Outfits kunt plaatsen. Deze Outfits voegen extra functionaliteiten toe aan de smartphone. Zo heeft HMD onder andere een Outfit gepresenteerd die de smartphone waterdicht maakt, het mogelijk maakt om draadloos te laden en beschikt over een “Push-to-talk knop” en “ICE knop”. Een andere Outfit beschikt over een LED-ring voor de selfie-camera.

De HMD Fusion verschijnt volgende week op de markt voor een vanafprijs van 269 euro. De prijzen voor de Smart Outfits starten vanaf 29,99 euro.