“OnePlus Open 2 Wordt Dunste Vouwbare Smartphone”

Momenteel is de Honor Magic V3 de dunste vouwbare smartphone op de markt, maar mogelijk moet Honor deze titel binnenkort afstaan aan OnePlus. Volgens de geruchten wordt de OnePlus Open 2 namelijk ook erg dun.

De huidige OnePlus Open is 11,7 millimeter dun, maar de Honor Magic V3 is nog een stuk slanker. De Magic V3 is dichtgeklapt namelijk 9,2 millimeter dun, wat de Magic V3 momenteel de dunste vouwbare smartphone op de markt maakt. Het is echter mogelijk dat de Magic V3 deze titel binnenkort moet afstaan, want Digital Chat Station schrijft dat de volgende OnePlus Open 9.x millimeter wordt. Voor welk nummer de x staat is nog onduidelijk, maar dat de OnePlus Open 2 dun wordt weten we wel.

Ondanks de dunne behuizing van de OnePlus Open 2 zou de smartphone beschikken over een opvallend grote accu, met een capaciteit van 6000 mAh. Hierdoor kunnen we ook een langere accuduur verwachten. Naast een grote verwachten we een krachtige Snapdragon 8 Gen 4-processor, betere camera’s en een behuizing die beter bestand is tegen water.

De OnePlus Open 2 zal waarschijnlijk begin 2025 op de markt verschijnen, dus we moeten nog even geduld hebben.

via [AW]