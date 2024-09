Samsung Galaxy Z Flip 5G en Galaxy Tab S7 Ontvangen Geen Updates Meer

Samsung is gestopt met de software-ondersteuning voor twee apparaten van de fabrikant. De originele Galaxy Z Flip 5G en de Galaxy Tab S7 tablet hebben hun laatste update ontvangen. Ben jij in het bezit van één van deze apparaten en zijn updates voor jou erg belangrijk, dan is het misschien tijd om over te stappen naar een nieuwer model.

Smartphones en tablets krijgen altijd een x-aantal jaren software-updates. De update-periode voor de Galaxy Z Flip 5G en de Galaxy Tab S7 is nu voorbij, waardoor gebruikers geen updates meer hoeven te verwachten. Dit betekent dat de beveiliging op de tablet en de vouwbare smartphone langzaam verder zal achterlopen op die van nieuwere modellen. Ook ontvangen de apparaten geen nieuwe functies meer. De Galaxy Tab S7 FE, die wat later op de markt verscheen, krijgt overigens nog wel updates.

Galaxy Note 20 updates

Samsung voert ook wijzigingen door aan het updateschema van de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra, die in 2020 op de markt verschenen. In plaats van maandelijks rolt Samsung nu elk kwartaal een beveiligingsupdate uit. We verwachten dat de smartphones nog een klein jaar updates ontvangen.

via [droidapp]