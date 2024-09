“Sony Komt Dit Jaar Niet Met Sony Xperia 5 VI”

Het lijkt er op dat Sony niet van plan is om dit jaar een opvolger van de Xperia 5 V te introduceren. Klanten zouden steeds meer interesse te hebben in de grotere Xperia 1-serie, wat de Xperia 5-serie overbodig maakt.

Sony brengt elk jaar drie smartphones op de markt in de Xperia 10-, Xperia 5- en Xperia 1-series. De Xperia 10 is een budget-serie, de Xperia 1 is Sony’s high-end vlaggenschip-serie en de Xperia 5-serie plaatst zich net iets onder de Xperia 1-serie. De Japanse fabrikant is volgens de laatste geruchten echter niet van plan om dit jaar een nieuwe smartphone in de Xperia 5-serie uit te brengen. Dit schrijft de Duitse website Smartdroid.

De Xperia 5-smartphones beschikken over krachtige hardware, maar hebben doorgaans een iets minder uitgebreide camera-setup en een wat kleiner scherm dan de duurdere Xperia 1-smartphones. Steeds meer mensen willen echter een groter scherm en kiezen daardoor voor de Xperia 1. Het uitbrengen van een nieuwe Xperia 5 staat daarom dit jaar niet in de planning. In plaats daarvan blijft Sony de huidige Xperia 5 V verkopen.

Het is onduidelijk of het niet uitbrengen van de Xperia 5 VI een eenmalige keuze is of dat Sony volledig stopt met de Xperia 5-serie. Sony heeft zelf namelijk niet gereageerd op de geruchten.

via [androidplanet]