Review Sony Xperia 1 V: De Smartphone Voor Content Creators

De Xperia 1 V, de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Sony, verscheen in de tweede helft van 2023 op de markt. De Sony Xperia 1 V valt op door zijn unieke vormfactor en verschillende features die je alleen op deze smartphone tegenkomt. In deze review delen wij onze ervaring met de smartphone en lees je voor wie de Xperia 1 V de ideale keuze is.

De Sony Xperia 1 V is een high-end smartphone die bij de lancering een adviesprijs meekreeg van 1399 euro. Inmiddels is de smartphone bij sommige webwinkels voor een paar honderd euro minder verkrijgbaar. Sony levert de Xperia 1 V in een witte kartonnen verpakking, bestaande uit gerecycled materiaal. In deze verpakking vinden we alleen de smartphone en wat papierwerk. Accessoires zoals een oplader of USB-kabel ontbreken. De Sony Xperia 1 V is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en groen. Wij hebben de zwarte uitvoering getest.

Design

De Sony Xperia 1 V valt op doordat de smartphone een slanker en langer ontwerp heeft dan concurrerende smartphones. Waar de meeste fabrikanten kiezen voor een scherm met een beeldverhouding van 19.5:9 of 20:9, kiest Sony bij de Xperia 1 V voor een 21:9-beeldverhouding. Dankzij deze beeldverhouding is de Xperia 1 V minder breed dan de concurrentie, maar wel wat langer. Het minder brede scherm zorgt ervoor dat je de smartphone makkelijker met één hand kunt bedienen. Ook is deze beeldverhouding beter voor split-screen multitasken en het bekijken van bioscoopfilms met een Cinemascope beeldverhouding. Daarnaast heeft het scherm van de Xperia 1 V geen notch of uitsparing voor de selfie-camera, omdat Sony de selfie-camera heeft geplaatst in de rand boven het scherm.

De Xperia 1 V bestaat uit premium materialen. Zo heeft de smartphone een aluminium frame en een achterzijde van Gorilla Glass Victus 2. Zowel de frame als de achterzijde hebben een geribbeld patroon, wat niet alleen een mooie uitstraling heeft maar ook zorgt voor een vingerafdrukvrije behuizing en extra grip wanneer je de smartphone vasthoudt. De behuizing is waterdicht (IP68), weegt 187 gram en meet 165 bij 71 bij 8.3 mm.

Achterop vinden we uiteraard ook de camera-module. Deze minimalistische module in de linkerbovenhoek bestaat uit drie lenzen en steekt slechts een klein beetje uit de behuizing. Aan de rechterkant van de smartphone vinden we de volumeknoppen en de powerknop, die ook als vingerafdrukscanner dient. Aan dezelfde zijde vinden we ook nog een extra knop. Dit is een fysieke sluiterknop waarmee je foto’s en video’s kunt maken zonder dat je het scherm hoeft aan te raken.

Een fysieke sluiterknop is iets dat we niet veel tegenkomen op smartphones en het laat zien dat Sony zich met de Xperia 1 V richt op de fotograaf. Naast de fysieke sluiterknop beschikt de Xperia 1 V over nog meer opvallende features. Zo vinden we aan de bovenkant van de smartphone nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting, iets dat tegenwoordig vrijwel niet meer bestaat op high-end smartphones. Daarnaast is het mogelijk om de SIM-tray aan de onderkant van de smartphone te verwijderen zonder dat je hiervoor een SIM-tool nodig hebt. Je kunt de SIM-tray gewoon met je nagel uit de behuizing trekken. In deze SIM-tray kun je ook een microSD-kaart plaatsen om de opslagruimte mee uit te breiden. De aanwezigheid van een microSD-kaartslot is opnieuw een feature dat we tegenwoordig bijna niet meer tegenkomen op high-end smartphones.

Scherm

Zoals wij eerder al schreven heeft de Sony Xperia 1 V een uniek scherm. Het gaat om een 6,5-inch OLED-scherm met een beeldverhouding van 21 bij 9. Het langwerpige formaat zorgt ervoor dat het scherm makkelijker te bedienen is met één hand. Ook is de smartphone hierdoor wat slanker en daardoor makkelijker vast te pakken als je kleine handen hebt. Wel is het scherm wat lang en daardoor heb je vaak alsnog twee handen nodig als je bijvoorbeeld de snelle instellingen boven in beeld wilt bedienen. Dankzij de 120Hz verversingssnelheid voelt alles vloeiend aan en kun je zonder irritant gehaper door websites scrollen.

De unieke beeldverhouding is niet het enige opmerkelijke aan het scherm van de Sony Xperia 1 V. Zo heeft het scherm ook een 4K-resolutie van 3840 bij 1644 pixels. Sony is de enige fabrikant die zijn vlaggenschip-smartphones voorziet van een 4K-scherm, zodat je 4K-content ook daadwerkelijk in de daarvoor bestemde resolutie kunt bekijken. De 4K-resolutie is overigens alleen actief wanneer je 4K-content bekijkt, zoals bijvoorbeeld een 4K video op YouTube. In reguliere situaties, waar 4K overbodig is, schakelt het scherm over naar een 2K-resolutie om stroom te besparen.

De lange beeldverhouding in combinatie met de 4K-resolutie maakt de Xperia 1 V ideaal voor het bekijken van een film met een Cinemascope of Anamorphic aspect ratio en voor content creators die eigen gemaakte video’s in hoge resolutie willen terugkijken. Ook mooi is dat het scherm geen notch of uitsparing heeft voor de selfiecamera, zodat jij ononderbroken kunt gamen en kunt genieten van de Cinemascope filmervaring.

Wel is het zo dat de randen rondom het scherm dikker zijn dan die van concurrerende smartphones, wat er misschien wat ouderwets uit ziet. Het voordeel daarentegen is dat je de smartphone goed kunt vasthouden zonder dat een deel van jouw hand het scherm bedekt. In deze dikkere schermranden vinden we de selfiecamera en twee naar voren gerichte speakers, die opvallend goed klinken.

Camera

De camera is tegenwoordig een van de belangrijkste onderdelen van een vlaggenschip-smartphone en dat is bij de Sony Xperia 1 V niet anders. Wel kiest Sony voor een andere aanpak dan de concurrentie. Sony richt zich namelijk veel meer op de professionele fotograaf, terwijl fabrikanten als Samsung en Apple zich voornamelijk richten op de consument die graag kleurrijke foto’s maken om vervolgens te delen op Instagram en andere social media platformen.

De Sony Xperia 1 V beschikt aan de achterzijde over drie lenzen. De 48MP hoofdlens (F1.9 / 24mm) maakt gebruik van een nieuwe 1/1.35 Exmor T-beeldsensor waar de camera een groot deel van zijn magie vandaan haalt. Deze grote sensor vangt namelijk veel meer licht op dan voorheen en maakt daardoor prachtige foto’s in zowel lichte als donkere omgevingen. De kleuren van de foto’s en video’s zijn erg realistisch en de ruis is aanzienlijk minder dan bij het vorige model.

De camera maakt ook gebruik van slimme functies en AI-technologie voor een betere gebruikerservaring en mooiere foto’s. Zo zorgt de razendsnelle Eye-autofocus ervoor dat zowel mensen als dieren altijd in focus zijn en kun je foto’s schieten met maar liefst 30fps. Deze burstopnamen zijn ideaal voor momenten waar veel bewegingen plaatsvinden, zoals sporten of spelende huisdieren.

De foto’s die je maakt met de Sony Xperia 1 V zijn wat minder kleurrijk dan foto’s die je maakt met smartphones van Samsung en Apple, omdat smartphones van deze fabrikanten softwarematig flink wat aanpassingen doorvoeren om de kleuren en contrast te versterken. Dit is leuk voor social media, maar niet erg realistisch. Sony richt zich meer op een realistische en cinematische uitstraling.

Naast de hoofdlens vinden we een 12MP (F2.2 / 16mm) groothoeklens en een 12MP (F2.3 (85mm) – F2.8 (125 mm)) zoomlens. Met de groothoeklens maak je foto’s met een kijkhoek van 123 graden. Dit is ideaal om een groot gebouw of een grote groep mensen te fotograferen. Met de zoomlens kun je optisch zoomen zonder kwaliteitsverlies van 85mm tot 125mm en alles daartussen in. 85mm en 125mm is hetzelfde als 3.5x en 5.2x zoom.

Met zowel de groothoeklens als de zoomlens maak je mooie beelden en de aanwezigheid van een 5.2x optische zoomlens is erg fijn om beelden dichterbij te halen. Wel is duidelijk zichtbaar dat de hoofdlens gebruikmaakt van een betere sensor dan de groothoeklens en zoomlens. Foto’s gemaakt met de hoofdlens komen wat scherper over en hebben een beter contrast. Dit wil echter niet zeggen dat de andere lenzen geen mooie foto’s maken. Hieronder hebben wij een aantal voorbeelden geplaatst.

De Sony Xperia 1 V maakt niet alleen prachtige foto’s, maar ook zeer professioneel ogende video’s. Zo kun je met alle drie de camera’s aan de achterzijde 4K video’s met 120fps opnemen. Het opnemen van 4K-video’s met een vlaggenschip-smartphone is tegenwoordig geen uitzonderlijke feature, maar 4K-video’s met 120 frames per seconden is dat wel. Dankzij deze hoge fps kun je de beelden vertragen om in slow-motion af te spelen.

Wij schreven al dat Sony zich meer richt op de professionele fotograaf en dat is niet alleen merkbaar door de goede kwaliteit van de camera’s. Sony voegt namelijk ook een hoop functies toe die jou de volledige controle geven over de instellingen van de camera. Denk hierbij aan ISO, shutter speed, white balance, handmatige focus en meer. De extra controle is te vergelijken met die van een professionele DSLR camera, waarmee je foto’s in auto-mode kunt maken, maar ook foto’s in manual-mode.

Naast volledige controle over de camera krijg je met de Xperia 1 V ook toegang tot S-Cinetone. S-Cinetone is een zeer populaire beeldprofiel uit de Cinema Line- en α-serie van Sony, met een cinematische uitstraling en mooie huidtinten. Met S-Cinetone kun je dezelfde uitstraling creëren als echte bioscoopfilms. Doordat zowel de Sony Xperia 1 V als de Sony α-camera’s gebruikmaken van S-Cinetone, kun je gemaakte beelden van de Xperia 1 V combineren met die van jouw Sony α-camera zonder dat de kleuren van de verschillende apparaten van elkaar afwijken. Daarnaast is het mogelijk om de Xperia 1 V te koppelen aan jouw Sony α-camera om de smartphone vervolgens te gebruiken als grotere viewfinder.

Drie verschillende camera-apps

Belangrijk om te weten is dat de camerasoftware op de Sony Xperia 1 V minder makkelijk in gebruik is dan die van andere smartphones. Sony heeft de smartphone namelijk voorzien van drie verschillende camera-apps, die elk een andere functie hebben. De Photo Pro-app is de standaard camera-app, die te vergelijken is met de camera-app op de meeste andere smartphones. Met Photo Pro maak je in de “Basic mode” snel eenvoudige “point-and-shoot” foto’s en video’s. Sony heeft de Photo Pro-app voorzien van een nieuwe “Night View” functie voor het maken van betere foto’s in het donker en je kunt overschakelen naar manual mode om alle camera-instellingen naar eigen smaak aan te passen.

Wil je wat meer controle over jouw video’s, dan schakel je over naar de Video Pro-app. Hier krijg je toegang tot meer handmatige instellingen, zoals shutter speed, ISO en white balance. Ook kun je in Video Pro filmen in 4K met 120fps en is het mogelijk om te livestreamen op YouTube. Ideaal dus voor content creators.

Ben jij een professionele videograaf en wil je een project filmen, dan schakel je over naar Cinema Pro. De Cinema Pro-app is een meer geavanceerde video-app en maakt het mogelijk om video’s op te nemen met het S-Cinetone beeldprofiel. Video’s in Cinema Pro worden opgenomen in een 21:9-beeldverhouding, in plaats van 16:9. De 21:9 beeldverhouding geeft een meer cinematische uitstraling.

Het is leuk dat vrijwel alles mogelijk is op het gebied van fotografie en videografie, maar het verspreiden van de functies over drie verschillende applicaties maakt dingen overbodig ingewikkeld. Met de Photo Pro-app is niks mis, maar ons advies is om de functies van Video Pro en Cinema Pro samen te voegen in één app.

Overige specificaties

De Xperia 1 V is Sony’s vlaggenschip-smartphone van 2023. Het is dan ook niet zo gek dat de Sony Xperia 1 V gebruikmaakt van de Snapdragon 8 Gen 2-processor, Qualcomm’s vlaggenschip chipset van vorig jaar. Sony combineert deze krachtige chipset met 12GB werkgeheugen, waardoor multitasken en het spelen van grafische spellen een fluitje van een cent is.

Intern vinden we 256GB opslagruimte, wat voor veel mensen waarschijnlijk meer dan voldoende is. Heb je echter meer opslagruimte nodig, omdat je bijvoorbeeld veel 4K-video’s opneemt, dan kun je de opslagruimte uitbreiden met een microSD-kaart. Er is ondersteuning voor microSD-kaarten met een maximale capaciteit van 1TB, waardoor je de opslagruimte dus zou kunnen uitbreiden naar een totaal van 1256GB.

Intern vinden we ook nog een 5000mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen. De accu gaat langer mee dan die van vorige generaties en met een volle accu kom je zonder problemen de dag door. Wel is de accuduur wel korter dan die van de Xperia 5 V. De Xperia 5 V is het kleinere en iets minder uitgebreide broertje van de Xperia 1 V, die wij eerder dit jaar ook al hebben getest. Beide smartphones beschikken over een 5000mAh accu, maar de Xperia 1 V heeft een groter en scherper scherm dat meer energie verbruikt.

30W snelladen is niet uitzonderlijk snel, maar wel sneller dan bijvoorbeeld de Galaxy S24, die met slechts 25W kan snelladen. Daarentegen kunnen sommige smartphones van merken als OnePlus, Oppo en Xiaomi soms met wel 100W snelladen. De Sony Xperia 1 V heeft ongeveer een half uur nodig om de accu van 0% tot 50% op te laden. De Xperia 1 V heeft ook ondersteuning voor draadloos laden en reverse laden. Dankzij reverse laden is het mogelijk om draadloos andere apparaten, zoals bijvoorbeeld de Sony WF-1000XM5 oordopjes, op te laden door deze op de achterzijde van de Xperia 1 V te plaatsen.

Updatebeleid

Elke fabrikant heeft een ander updatebeleid. Fabrikanten zoals Samsung en OnePlus rollen langer software-updates uit naar de duurdere vlaggenschip-smartphones dan de voordelige budget-smartphones. Zo rolt OnePlus vijf jaar lang updates uit naar de OnePlus 12 en kun je als eigenaar van de Galaxy S24 rekenen op maar liefst zeven jaar lang updates. Helaas doet Sony het op dit gebied minder goed dan de concurrentie.

De Sony Xperia 1 V krijgt namelijk drie jaar lang beveiligingsupdates en twee grote Android-updates. De eerste grote update naar Android 14 is al uitgerold en de smartphone ontvangt later ook een update naar Android 15. Na de uitrol van Android 15 rolt Sony alleen nog beveiligingsupdates uit, tot drie jaar na de officiële lancering van de smartphone.

De Sony Xperia 1 V is een dure smartphone en daarom wil je als nieuwe eigenaar de smartphone waarschijnlijk zo lang mogelijk gebruiken. Het is daarom jammer dat Sony slechts drie jaar software-updates uitrolt naar zijn vlaggenschip-smartphone.

Sony Xperia 1 V Style Cover with Stand

Ben jij in het bezit van de Sony Xperia 1 V of ben je van plan om de smartphone te kopen, dan raden wij aan om ook een screenprotector en een hoesje aan te schaffen. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje.

Sony verkoopt officiële hoesjes voor zijn smartphones. Zo heeft Sony voor de Xperia 1 V de Style Cover with Stand uitgebracht, die in dezelfde kleuren als de smartphone verkrijgbaar zijn. Over het design van de Style Cover with Stand is goed nagedacht. Het minimalistische beschermt namelijk alle hoeken en de gehele achterzijde, maar houdt de zijkanten van de smartphone open. Hierdoor blijven de power-knop, sluiterknop en volumeknoppen volledig vrij. De achterzijde heeft dezelfde dikte als de camera-module en beschikt aan de onderkant nog over een kickstand. Dankzij deze kickstand kun je de Sony Xperia 1 V zowel verticaal als horizontaal op tafel zetten. Ideaal voor het kijken van video’s. Daarnaast dient deze kickstand als handgreep voor een betere grip tijdens het fotograferen. De Style Cover with Stand kost 39,99 euro.

Conclusie (voordelen / nadelen)

De Sony Xperia 1 V is een zeer fraaie smartphone met een solide uitstraling die lekker in de hand ligt. De smartphone heeft een prachtig 4K-scherm met een 21:9-beeldverhouding, zonder notch of uitsparing voor de selfiecamera. Je moet misschien even wennen aan de 21:9-beeldverhouding, maar dat wennen gaat zeer snel. De Xperia 1 V maakt mooie realistische foto’s, kan ver inzoomen en heeft een handige fysieke sluiterknop.

Het is erg fijn dat je de opslagruimte kunt uitbreiden met een microSD-kaart en ook de aanwezige 3.5mm koptelefoonaansluiting is een pluspunt. Helaas betaal je wel flink voor al dit moois en is het updatebeleid van Sony korter dan die van de concurrentie. Ook zijn de camera-functies verdeeld over drie verschillende apps, wat het er niet makkelijker op maakt.

Voordelen

prachtig 4K-scherm zonder uitsparing

handzaam ontwerp met mooie uitstraling en goede bouwkwaliteit

goede camera met uitgebreide software

krachtige specificaties zorgen voor snel geheel

SD-kaart slot en 3.5mm koptelefoonaansluiting

Nadelen

dure smartphone

camerasoftware minder makkelijk in gebruik

kort updatebeleid

De Sony Xperia 1 V is bij Coolblue verkrijgbaar voor 1099 euro.