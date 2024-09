Google Pixel 8 Pro en Pixel 9 Pro Kunnen Nu Lichaamstemperatuur Meten

Google heeft in Europa een server-side update uitgerold naar de Pixel 8 Pro en de Pixel 9 Pro. De update maakt het mogelijk om met de smartphones de lichaamstemperatuur te meten. De huidtemperatuur-functie was voorheen alleen in de VS te gebruiken.

De Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL beschikken alle drie over een thermometer, waarmee het in Europa tot nu toe alleen mogelijk was om de temperaturen van objecten te meten. Google heeft echter een update uitgevoerd die het mogelijk maakt om ook de lichaamstemperatuur van een persoon te meten. Deze functie werkte al in de VS, maar nu ook in Europa, inclusief Nederland. Wel is het belangrijk om te weten dat je de functie alleen kunt gebruiken als jouw smartphone een actieve simkaart of eSIM heeft.

Om je huidtemperatuur te meten open je de Thermometer-app op jouw smartphone. In deze app zie je nu niet alleen de optie “Objecttemperatuur“, maar ook de optie “Lichaamstemperatuur“. De app geeft instructies over hoe je de huidtemperatuur met de sensor in de camera-module kunt meten. Metingen worden opgeslagen in de app, zodat je deze op een later tijdstip kunt terugkijken.

via [droidapp]