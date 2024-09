Vouwbare Google Pixel 9 Pro Fold Breekt Tijdens Duurzaamheidstest

Google heeft onlangs de vouwbare Pixel 9 Pro Fold aangekondigd en YouTuber JerryRigEverything heeft de smartphone in handen gekregen. Tijd dus voor de bekende duurzaamheidstest, waarbij de YouTuber onder andere een krastest, vuurtest en buigtest uitvoert.

Tijdens de bekende stresstest van JerryRigEverything kijkt de YouTuber hoe robuust een smartphone is. Hij bekrast het scherm en de behuizing, hij houdt een vlam tegen het scherm, gooit zand over het toestel en voert druk uit om te kijken of de behuizing buigt. In de onderstaande video kunnen we zien dat de Google Pixel 9 Pro Fold de stresstest niet goed doorstaat.

De scharnieren beginnen te kraken nadat zand tussen de scharnieren terechtkomt en de behuizing breekt bij de antennelijn wanneer de YouTuber druk zet op de behuizing. Niet echt ideaal voor een smartphone van 1899 euro. De concurrerende Samsung Galaxy Z Fold 6 komt een stuk beter uit de test.

via [androidplanet]