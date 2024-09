Tecno Phantom V Fold 2 en Flip 2 Aangekondigd

Tecno heeft twee nieuwe vouwbare smartphones aangekondigd. We maken kennis met de Phantom V Fold 2 en de Phantom V Flip 2, die onder andere beschikken over een groot coverscherm en een grote accu.

De Tecno Phantom V Flip 2 beschikt over een 3,64-inch coverscherm en een 6,9-inch hoofdscherm. Het gaat om een LTPO AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Mediatek Dimensity 8020-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4720 mAh accu met ondersteuning voor 70W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De Phantom V Flip 2 meet opengevouwen 170.8 x 73.4 x 7.6 mm en dichtgevouwen 87.8 x 73.4 x 16 mm. De smartphone weegt 196 gram en verschijnt op de markt in de kleuren grijs en groen. De V Flip 2 kost $699 en is vanaf 23 september verkrijgbaar in Afrika, het Midden-Oosten, Zuid Amerika en verschillende Aziatische landen. De smartphone verschijnt helaas niet in Europa of de VS op de markt.

De grotere Tecno Phantom V Fold 2 beschikt over een 6,42-inch coverscherm en een 7,85-inch hoofdscherm. Beide schermen hebben een LTPO AMOLED-paneel met een 120Hz verversingssnelheid. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm.

Intern beschikt de V Fold 2 over een Mediatek Dimensity 9000+ processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 5750 mAh accu met ondersteuning voor 70W snelladen, twee 32MP selfie-camera’s en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 2x optische zoom.

De smartphone weegt 249 gram en meet opengevouwen 159 x 140.4 x 6.1 mm en dichtgevouwen 159 x 72.2 x 11.8-12 mm. De Tecno Phantom V Fold 2 verschijnt op de markt in de kleuren blauw en groen voor een adviesprijs van $1,099.