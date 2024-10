Nothing OS 3.0 Bèta Beschikbaar Voor Nothing Phone 2a

De eerste bèta van Nothing OS 3.0, dat is gebaseerd op Andoid 15, is nu beschikbaar voor de Nothing Phone 2a. De update brengt onder andere een vernieuwde interface met zich mee en geeft gebruikers meer opties om de smartphone te personaliseren.

Mensen die zich hier aanmelden voor het bètaprogramma, kunnen nu de functies van Nothing OS 3.0 testen op hun Nothing Phone 2a. In november rolt Nothing de bèta ook uit naar de Nothing Phone 2. Vanaf december volgen de Nothing Phone 1 en de CMF Phone 1.

Nothing OS 3.0 brengt verschillende wijzigingen met zich mee. Zo krijg je onder andere een uitgebreider vergrendelscherm met meer aanpassingsmogelijkheden, de opties om favoriete apps vast te pinnen voor snellere toegang, verbeterde snelle instellingen, een snellere en geoptimaliseerde camera en een flexibelere pop-upweergave.

Het is nog onduidelijk wanneer Nothing van plan is om de stabiele versie van Nothing OS 3.0 uit te rollen.

via [droidapp]