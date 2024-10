High-end MediaTek Dimensity 9400-chipset Aangekondigd

MediaTek heeft een nieuwe chipset aangekondigd voor gebruik in high-end smartphones. De MediaTek Dimensity 9400 is tot 35 procent sneller en tot 40 procent zuiniger dan zijn voorganger, de 9300.

De Dimensity 9400 bestaat uit in totaal acht kernen. Het gaat om één Cortex X925-kern geklokt op 3,62GHz, drie Cortex X4-kernen geklokt op 3,3GHz en vier Cortex A725-kernen geklokt op 2,4GHz. De nieuwe chipset is tot 28 procent sneller in multicoretaken en 35 procent sneller in singlecore taken. Voor de GPU gebruikt de chipset een Arms Immortalis-G925 met twaalf kernen, die tot 40 procent sneller zou zijn met raytracing. De Dimensity 9400 heeft daarnaast ondersteuning voor 8K/60fps video opnames en 1440p-schermen met een verversingssnelheid van 180Hz.

De eerste smartphones met een MediaTek Dimensity 9400-processor verschijnen in het laatste laatste kwartaal van 2024 op de markt. Om welke smartphones het gaat heeft MediaTek echter niet bekendgemaakt.

