OnePlus 13 Krijgt “MagSafe”-achtig Draadloos Laden

Er is nieuwe informatie opgedoken over de OnePlus 13. Dit keer over de manier waarop de smartphone draadloos kan opladen. Volgens de geruchten krijgt de OnePlus 13 een magnetische cirkel aan de achterzijde, waarop draadloze laders kunnen worden aangesloten. Dit is te vergelijken met MagSafe van de Apple iPhone.

Dat de OnePlus 13 ondersteuning krijgt voor draadloos laden is geen verrassing, maar de manier waarop de smartphone dit doet is wel opvallend. De OnePlus 13 krijgt namelijk net als de iPhone 12 en nieuwer een cirkelvormige en magnetische oplaadspoel aan de achterzijde. Deze MagSafe-achtige oplader heeft ondersteuning voor Qi2 laden en kan de OnePlus 13 waarschijnlijk zeer snel opladen. De OnePlus 12 heeft namelijk al ondersteuning voor 50W draadloos laden.

OnePlus zal de OnePlus 13 naar verwachting deze maand voor de Chinese markt introduceren. In Europa moeten we waarschijnlijk nog tot begin volgend jaar wachten voordat de nieuwe vlaggenschip-smartphone hier verkrijgbaar is. OnePlus heeft zelf al laten weten dat de fabrikant speciale magnetische hoesjes voor de OnePlus 13 uitbrengt. Ook verschijnen waarschijnlijk accessoires op de markt die de magnetische ring een extra functie geeft. Specificaties van de OnePlus 13 zijn onlangs al uitgelekt.

via [droidapp]