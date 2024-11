Xiaomi 14-serie Ontvangt Android 15-update

Xiaomi is begonnen met de uitrol van Android 15. De eerste smartphones die de update ontvangen zijn de Xiaomi 14 en de Xiaomi 14 Ultra. De update rolt wereldwijd uit, maar het kan wel even duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

De eerste mensen met een Xiaomi 14 (Ultra) hebben de Android 15-update al geïnstalleerd. Het valt op dat de update niet met een nieuwe versie van de HyperOS-schil komt. Oorspronkelijk werd gedacht dat Xiaomi de Android 15-update samen zou uitrollen met HyperOS 2.0, maar de Android-schil blijft hangen op versie 1.1. Op dit moment is Xiaomi nog aan het bètatesten en het is nog onduidelijk wanneer we de HyperOS 2.0-update kunnen verwachten.

De Android 15-update brengt voornamelijk kleine verbeteringen met zich mee, zoals stabiliteitsverbeteringen en bugfixes voor het vergrendel- en startscherrm. Denk hierbij aan het flikkeren van het vergrendelscherm en het onjuist weergeven van de mappictogrammen. De update met versienummer OS1.1.4.0.VNCEUXM rolt in fasen uit. Hierdoor kan het zijn dat de update nog niet voor jouw toestel klaarstaat. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Mijn apparaat” in de instellingen op de Xiaomi 14 (Ultra).

via [AW]