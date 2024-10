“OnePlus Open 2 Wordt Dunner En Kan Draadloos Laden”

De OnePlus Open 2 krijgt een functie die bij de originele OnePlus Open ontbreekt. De smartphone kan volgens de berichten namelijk draadloos opladen. Ook wordt de smartphone dunner dan zijn voorganger.

Er duiken steeds meer details op over de OnePlus Open 2. Zo schrijft de website Digital Chat Station dat de vouwbare smartphone ondersteuning krijgt voor draadloos opladen. Ook heeft de accu een capaciteit van 5700 mAh, wat een stuk meer is dan de 4650 mAh accu van de Google Pixel 9 Pro Fold en de 4400 mAh accu van de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Verder spreken de geruchten over een dunnere behuizing. Exacte afmetingen hebben we niet, maar het zou te vergelijken zijn met de behuizing van de Honor Magic V3, die slechts 9,3mm dik is. De Honor Magic V3 is momenteel de dunste vouwbare smartphone op de markt.

Verder verwachten we dat het scherm een minder opvallende vouw heeft en dat de OnePlus Open 2 beschikt over de nieuwe Snapdragon 8 Elite-processor en drie 50MP lenzen. Details over deze lenzen hebben we nog niet. De introductie van de smartphone zal pas begin volgend jaar plaatsvinden, dus we moeten nog even geduld hebben.

via [AW]