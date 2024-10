Xiaomi 15 (Pro) Officieel: Eerste Smartphone Met Snapdragon 8 Elite-chipset

Xiaomi heeft zijn nieuwste vlaggenschip-serie aangekondigd. De Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Pro zijn de eerste smartphones met een Snapdragon 8 Elite-chipset. Dit is de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 3. We verwachten dat de Xiaomi 15 (Pro) vanaf begin 2025 in Europa verkrijgbaar is.

Zoals gebruikelijk beschikken de vlaggenschip-smartphones van Xiaomi weer over indrukwekkende specificaties. De Chinese fabrikant heeft de reguliere Xiaomi 15 uitgerust met een 6,36-inch LTPO OLED-scherm, dat een piekhelderheid heeft van 3200cd/m² en een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz. Intern vinden we de nieuwe Snapdragon 8 Elite-processor met 12GB of 16GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5.400 mAh en kan met 90W snelladen, 50W draadloos laden en 10W omgekeerd laden.

De camera-setup bestaat uit een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens. Met deze telelens kun je 3x optisch inzoomen.

De Xiaomi 15 Pro komt grotendeels overeen met de reguliere Xiaomi 15, maar uiteraard zijn er een aantal verschillen. Zo is het scherm iets groter, namelijk 6,73-inch, en is ook de accu (6100 mAh) wat groter. Daarnaast heeft het Pro-model een betere 50MP telelens met 5x optische zoom.

De Xiaomi 15 (Pro) draait uit de doos op Android 15 met de Hyper OS 2-schil. De Xiaomi 15 verschijnt op de markt in de kleuren zwart, wit, groen en paars en de Xiaomi 15 Pro verschijnt op de markt in de kleuren grijs, groen, wit en een speciale zilveren uitvoering met een rimpel-effect. Europese adviesprijzen en een releasedatum hebben we nog niet, maar in China kosten de smartphones omgerekend ongeveer 590 en 690 euro.