Xiaomi Watch 2 Voor De Officiële Lancering Al Te Koop

Xiaomi heeft de Xiaomi Watch 2 nog niet officieel aangekondigd, maar de smartwatch is al in verschillende Europese webwinkels opgedoken. Hierdoor weten we nu over wat voor specificaties de Xiaomi Watch 2 beschikt en wat voor adviesprijs de smartwatch meekrijgt.

Xiaomi heeft in 2023 de Xiaomi Watch 2 Pro aangekondigd, maar de fabrikant komt binnenkort met de voordeligere Xiaomi Watch 2. De introductie van de Xiaomi Watch 2 zal naar verwachting eind deze maand plaatsvinden, maar de smartwatch is vroegtijdig op verschillende Europese productpagina’s opgedoken. Bij de Europese webwinkels kost de smartwatch 200 euro. Dit is 70 euro minder dan de Pro-uitvoering.

De Xiaomi Watch 2 lijkt veel op de Watch 2 Pro en krijgt opnieuw een 1,43-inch scherm en een 46 millimeter behuizing. In plaats van een roestvrijstalen behuizing beschikt de Xiaomi Watch 2 echter over een aluminium behuizing. Consumenten kunnen kiezen tussen een zilveren en zwarte uitvoering, die beide met een kunststoffen polsbandje worden geleverd.

Intern vinden we een Snapdragon W5 Plus-processor, een saturatiemeter, een hartslagmeter en een GPS. De Xiaomi Watch 2 heeft ondersteuning voor bluetooth 5.2, wifi en NFC en de smartwatch draait op WearOS. Naar verwachting zal de Xiaomi Watch 2 op het Mobile World Congres in Barcelona tussen 26 en 29 februari gepresenteerd worden.

