“Introductie Oppo Reno 13 (Pro) Op 25 November”

Nadat Oppo onlangs de Oppo Find X8 (Pro) introduceerde, krijgen we binnenkort alweer een nieuwe Oppo-smartphone te zien. De Chinese fabrikant zal volgens de laatste berichten op 25 november de Reno 13 (Pro) introduceren. Veel details over deze smartphone zijn nu al uitgelekt.

Volgens tech-lekker Digital Chat Station maken we op 25 november kennis met de Oppo Reno 13 en de Reno 13 Pro. Wel belangrijk om te weten is dat het gaat om een Chinese introductie. In Europa moeten wij waarschijnlijk nog vrij lang wachten voordat de smartphones hier verkrijgbaar zijn. De Reno 12-serie verscheen bij ons namelijk pas in juni op de markt.

Van de Oppo Reno 13 Pro zijn al een hoop specificaties uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een 6,78-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2780 bij 1264 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en licht afgeronde randen. Intern beschikt de smartphone waarschijnlijk over een nog onbekende Dimensity-processor en een 5900 mAh accu met ondersteuning voor 80W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De Reno 13 Pro krijgt een stof- en waterdichte behuizing met een metalen frame.

Achterop beschikt de Reno 13 Pro over een driedubbele rear-camera, inclusief een zoomlens, maar details over deze lenzen hebben we nog niet. De smartphone draait uit de doos op Android 15 met de ColorOS 15-schil.

