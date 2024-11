Samsung Galaxy S20 FE Krijgt Geen Maandelijkse Updates Meer

Mensen met een Samsung Galaxy S20 FE krijgen voortaan minder vaak software-updates. In plaats van maandelijkse updates rolt Samsung vanaf nu per kwartaal een update uit.

De Samsung Galaxy S20 FE verscheen in 2020 op de markt en Samsung beloofde tijdens te lancering drie jaar software-ondersteuning. Later verlengde de Zuid-Koreaanse fabrikant deze periode echter naar vier jaar. Inmiddels zijn deze vier jaar voorbij, maar in plaats van volledig te stoppen met de software-ondersteuning besluit Samsung om nog steeds updates uit te rollen. Wel schroeft de fabrikant de frequentie van deze updates terug naar één keer per kwartaal, in plaats van maandelijks.

De Samsung Galaxy S20 FE ontving vorige maand voor het laatst een update. Daarom verwachten we de volgende update in januari 2025. In het najaar van 2025 komt de software-ondersteuning waarschijnlijk definitief ten einde.

via [galaxyclub]