Marketing Afbeelding Toont Samsung Galaxy Z Fold 6 en Flip 6

Nadat we onlangs al renders van Samsung’s aankomende foldables te zien kregen is er nu ook een marketing afbeelding opgedoken, die zowel de Galaxy Z Fold 6 als de Galaxy Z Flip 6 toont. We zien dat de smartphones een wat strakkere vormgeving hebben gekregen.

De bovenstaande marketing afbeelding komt overeen met eerdere geruchten. De geruchten spraken namelijk over een behuizing met strakkere afwerkingen, die duidelijk zichtbaar zijn op de afbeelding. De afbeelding verscheen op de Samsung-website in Kazachstan, maar werd snel weer offline gehaald. Achterop de Galaxy Z Fold 6 zien we opnieuw een verticale camera-module met drie lenzen. De Galaxy Z Flip 6 heeft weer een dubbele rear-camera, waarbij de randen van de lenzen een kleurtje hebben gekregen.

Verder zien we de vermelding van Galaxy AI, waaruit we kunnen opmaken dat beide smartphones uit de doos op One UI 6.1 draaien. De officiële introductie van beide smartphones zal in juli plaatsvinden. Ook krijgen we in dezelfde maand de Galaxy Ring te zien en zal de Zuid-Koreaanse fabrikant waarschijnlijk drie smartwatches introduceren.

