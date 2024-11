Samsung Galaxy S24 Ontvangt Nu Al November-update

Samsung is er weer vroeg bij wat betreft de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. De november-update is nu namelijk beschikbaar voor de smartphones in de Galaxy S24-serie. Dankzij deze update is de beveiliging van de vlaggenschip-serie weer helemaal up-to-date. Ook brengt de update een nieuwe functie met zich mee.

De beveiligingspatch van november 2024 is nu te downloaden op de Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Mensen met een Galaxy S24 FE moeten nog wat langer wachten. De update dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat de smartphones beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden en malafide applicaties.

Naast beveiligingsverbeteringen bevat de update echter nog meer. De update installeert namelijk de Automatisch Blokkeren-functie. Dit is een functie die er voor zorgt dat USB-apparaten geen verbinding meer kunnen maken met je telefoon. Je kunt de functie inschakelen via “instellingen” -> “beveiliging en privacy“.

Heb jij de november-update nog niet ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]