Sony Xperia 1 V Ontvangt November-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Sony Xperia 1 V. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van november 2024. Deze week rolde de Japanse fabrikant ook al de Android 15-update uit naar de Xperia 1 VI.

Op de redactie heeft onze Sony Xperia 1 V zojuist een update ontvangen. De update met versienummer 67.1.A.2.307 is 553MB groot en installeert de beveiligingspatch van november. Dankzij deze patch is de beveiliging van Sony’s high-end smartphone van vorig jaar weer helemaal up-to-date en ben jij als gebruiker beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Het gaat om een relatief grote update waardoor de kans bestaat dat Sony op de achtergrond nog enkele andere verbeteringen heeft doorgevoerd, zoals stabiliteitsverbeteringen en bugfixes. De update heeft echter geen changelog, waardoor exacte details ontbreken.

Sony rolt updates in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de november-patchvoor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Sony Xperia 1 V.