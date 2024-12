WhatsApp Heeft “Scan Document” Functie Gekregen

WhatsApp werkt aan verschillende nieuwe functies voor zijn chat-app. Zo heeft het bedrijf onder andere een functie toegevoegd waarmee je documenten kunt scannen. Ook krijgt WhatsApp een nieuwe party popper animatie.

WhatsApp heeft twee nieuwe functies gekregen. In de nieuwste versie van WhatsApp is het nu mogelijk om direct een scan van een document te maken, om deze vervolgens naar iemand door te sturen. De “Scan Document” functie is te vinden in het menu voor het delen van een document. Bij het scannen van een document kun je de kadering aanpassen en daarna het document delen via de chat. Het scannen van een document is soms handiger dan het maken van een reguliere foto.

Het scannen van een document is nu mogelijk in de nieuwste versie van de WhatsApp-app voor iOS. Het is nog onduidelijk wanneer de functie in de Android-app beschikbaar is, maar we verwachten dat we niet lang hoeven te wachten.

Naast het toevoegen van een documentenscanner zal WhatsApp ook een Party Popper-emoji animatie toevoegen. WhatsApp heeft de Party Popper-emoji gecombineerd met een geanimeerd confetti-effect. Ideaal voor de feestdagen.

via [droidapp]