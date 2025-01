Huawei Watch D2 Met Bloeddrukmeter Uitgebracht In Nederland

Huawei heeft een nieuwe smartwatch uitgebracht in Nederland. De Huawei Watch D2 is een luxe smartwatch met een rechthoekig scherm en een ingebouwde bloeddrukmeter. De smartwatch heeft een adviesprijs van 399 euro.

De Huawei Watch D2 is de opvolger van de Watch D uit 2022 en beschikt over een aluminium behuizing en een 1,82-inch scherm met een resolutie van 480 bij 408 pixels en een piekhelderheid van 1500 nits. De 524 mAh accu gaat volgens Huawei bij normaal gebruik zo’n zes dagen mee op één acculading.

Opvallend is de aanwezigheid van een bloeddrukmeter. Om je bloeddruk te meten hou je je pols op borsthoogte en mag je niet praten, waarna het polsbandje opblaast om je bloeddruk te meten. Na een succesvolle meting krijg je informatie over de systolische druk (SYS), de diastolische druk (DIA) en je hartslag.

Net als andere smartwatches kan de Huawei Watch D2 natuurlijk ook zaken als je stappen, verbrande calorieën, je bloedzuurstof en je stressniveau meten. Al deze informatie kun je terugvinden in de Huawei Gezondheid-app op je smartphone.

De Huawei Watch D2 kost 399 euro en is verkrijgbaar via de Huawei Store en via webwinkels zoals MediaMarkt, Coolblue, Bol, Belsimpel en Amazon.

via [androidplanet]