Amazon Prime Verhoogt Prijs Naar 5 Euro Per Maand

Amazon heeft de prijs voor een Amazon Prima-abonnement in Nederland met 2 euro verhoogd, van 3 euro naar 5 euro per maand. Klanten hebben hierover een e-mail ontvangen.

De nieuwe prijs gaat per direct in voor nieuwe klanten. Mensen die al een abonnement hebben gaan de verhoogde prijs vanaf 12 december betalen. Het is vanaf nu ook mogelijk om per jaar 49,90 euro te betalen. Dit komt neer op 4,16 euro per maand. Een reden voor de prijsverhoging heeft Amazon niet gegeven.

De nieuwe prijs geldt alleen voor Nederlandse gebruikers. In Belgie blijven Amazon Prime-gebruikers gewoon 3 euro per maand betalen voor de dienst.

via [tweakers]