“Huawei Werkt Aan Goedkopere En Lichtere Concurrent Van Apple Vision Pro”

Apple heeft kortgeleden de Vision Pro geïntroduceerd en de komende tijd zullen verschillende fabrikanten concurrerende Mixed Reality-brillen op de markt brengen. Huawei is één van deze fabrikanten. De bril van Huawei zal een stuk lichter en voordeliger zijn dan de bril van Apple.

De Apple Vision Pro kost maar liefst 3500 dollar. Dat is een enorm bedrag voor een bril die digitale elementen combineert met de echte wereld. Veel mensen kunnen dit bedrag niet betalen, maar mogelijk zal de prijs voor Mixed Reality-brillen de komende snel dalen dankzij concurrentie van andere merken.

Zo schreven wij eerder al dat Samsung dit jaar met een vergelijkbare bril komt en nu laat Huawei’s voormalig marketingdirecteur, Li Nan, weten dat ook Huawei een Mixed Reality-bril op de markt zal brengen. Volgens Nan is deze bril lichter dan die van Apple, wat goed nieuws is want veel mensen vinden de headset van Apple te zwaar om voor langere periodes te dragen. De bril van Apple weegt namelijk 600 gram en ook de populaire Meta Quest 3 VR-bril is met een gewicht van 515 gram niet erg licht. De bril van Huawei zou echter slechts 350 gram wegen. Dat is een enorm verschil.

Daarnaast zal de Huawei Vision op de markt verschijnen voor slechts 1750 dollar. Oftewel, voor de helft van de prijs van de Apple Vision Pro. Voor dit bedrag krijg je dezelfde 4K micro-oled-schermen van Sony, maar om kosten te besparen ontbreekt de Eyesight-functie en maakt de bril gebruik van zelfgemaakte chips. Het is nog onduidelijk wanneer Huawei de bril officieel zal introduceren.

