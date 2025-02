OnePlus 12 Ontvangt Update Met Verschillende Verbeteringen

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus 12. De update bevat verschillende verbeteringen, waaronder een nieuwe beveiligingspatch en een nieuwe functie voor het eenvoudig delen van foto’s met iOS-apparaten.

Mensen met een OnePlus 12 kunnen nu een nieuwe update downloaden. De update met versienummer CPH2581_15.0.0.503 is meer dan 6GB groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van januari 2025. Hierdoor is de smartphone weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Naast een verbeterde beveiliging bevat de update ook de nieuwe Touch to Share-functie. Met Touch to Share kun je met één druk op de knop bestanden uitwisselen met iOS-apparaten, zoals de iPhone. Daarnaast zijn er stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd en moet de Bluetooth-verbinding na de update stabieler werken.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus 12.

