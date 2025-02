Samsung Galaxy S25 Ultra Doorstaat Duurzaamheidstest

YouTuber JerryRigEverything heeft de Samsung Galaxy S25 Ultra in handen gekregen en dit kan meer één ding betekenen. Tijd voor een duurzaamheidstest om te zien hoe stevig Samsung’s nieuwe vlaggenschip-smartphone is.

Wanneer een fabrikant een nieuwe smartphone op de markt brengt is de kans groot dat Zack Nelson, van YouTube-kanaal JerryRigEverything, de smartphone in handen krijgt om een duurzaamheidstest uit te voeren. In een nieuwe video laat hij zien hoe goed de Samsung Galaxy S25 Ultra bestand is tegen vuur, krassen en schade tijdens een buigtest.

Het valt op dat de ringen rondom de camera-lenzen niet onder het glas zijn geplaatst en daardoor relatief eenvoudig loskomen. Mede dankzij Corning Gorilla Armor 2 is de smartphone echter wel goed beschermd tegen krassen. Ook overleefd de Galaxy S25 Ultra de gevreesde buigtest.

via [AW]