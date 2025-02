Review Oppo Find X8 Pro: Serieuze Vlaggenschip Met Goede Camera En Lange Accuduur

Oppo bracht twee jaar lang geen high-end smartphone uit in Europa, maar eind 2024 mochten we kennismaken met Oppo’s nieuwste vlaggenschip, de Find X8 Pro. Wij hebben de Oppo Find X8 Pro een maand lang mogen testen en in deze review geven wij onze mening over de smartphone. Kan de Find X8 Pro concurreren met de andere high-end smartphones in Europa?

Inhoud

Oppo levert de Find X8 Pro in een typische kartonnen smartphone-verpakking. In dit witte doosje vinden we uiteraard de high-end smartphone, maar ook een Quick Guide, een SIM-tool en een USB-kabel met USB-C adapter. Een oplader ontbreekt.

De Oppo Find X8 Pro is uitgebracht in de kleuren Space Black en Pearl White. In deze review kijken wij naar de Space Black-uitvoering.

Ontwerp

Het valt direct op dat de Oppo Find X8 Pro een elegante uitstraling heeft, met een licht gebogen scherm en afgeronde hoeken. De grote ronde camera-module aan de achterzijde is wel behoorlijk aanwezig, maar steekt gelukkig niet al te ver uit de behuizing. In deze camera-module vinden we vier lenzen, waaronder twee zoomlenzen. Meer informatie over de camera-setup lees je later in deze review.

Het scherm heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera en zeer dunne randen, die aan alle kanten van het scherm dezelfde dikte hebben. Rondom de smartphone vinden we verschillende knoppen. Zo is de smartphone aan de linkerzijde voorzien van een “alert slider”, waarmee je eenvoudig kunt schakelen tussen stil, trillen en rinkelen.

Aan de rechterzijde vinden we de volume- en power-knop, maar ook nog een unieke haptische camera-knop. Met deze aanraakgevoelige knop kun je foto’s maken, maar ook in- en uitzoomen.

De Oppo Find X8 Pro is 162mm lang, 76mm breed en 8.24mm dun. De smartphone weegt 215 gram en de aluminium behuizing is volledig waterdicht (IP68 + IP69).

Hardware

De Oppo Find X8 Pro is een high-end smartphone en beschikt dan ook over krachtige specificaties. Zo vinden we intern onder andere de Dimensity 9400-chipset. Dit is de vlaggenschip-processor van MediaTek die goed kan concurreren met de bekende Snapdragon-chipsets van Qualcomm. Dankzij de Dimensity 9400-processor voelt het navigeren soepel aan en starten applicaties razendsnel op. Ook is de chipset prima in staat om de meest grafische spellen vloeiend te draaien.

De Find X8 Pro combineert de krachtige chipset met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Dankzij de 16GB RAM kun je probleemloos multitasken. Daarnaast is de 512GB ROM ruim voldoende voor het opslaan van grote applicaties, films en duizenden foto’s.

Het scherm is 6,78-inch groot en heeft aan de zijkant zeer dunne randen en minimalistische rondingen. Het gaat om een OLED-paneel met een resolutie van 2780 bij 1264 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Het scrollen door webpagina’s en het spelen van spellen komt dankzij de 120Hz verversingssnelheid vloeiend over. Daarnaast is het scherm dankzij de piekhelderheid van 4500 nits goed leesbaar in direct zonlicht.

Aan de onderzijde van het scherm vinden we een optische vingerafdrukscanner. Deze reageert goed, maar is iets minder snel dan de nieuwere ultrasonische in-display vingerafdrukscanners in andere vlaggenschip-smartphones. In de praktijk zul je hier echter weinig van merken.

Camera

Het grootste verschil tussen mid-range en high-end smartphones is doorgaans de camera-setup. Onze verwachtingen voor de Oppo Find X8 Pro waren daarom ook hoog en gelukkig stelt de smartphone niet teleur. De Oppo Find X8 Pro beschikt aan de achterzijde over een grote ronde camera-module met daarin vier 50MP lenzen. Het gaat om een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en twee 50MP zoomlenzen. Deze zoomlenzen kunnen 3x en 6x optisch inzoomen.

Wij gaven eerder al aan dat de smartphone beschikt over een haptische cameraknop. Deze aanraakgevoelige knop is te vergelijken met de knop op de iPhone 16 Pro en heeft naast een reguliere shutterfunctie ook een zoomfunctie. Je kunt de knop ingedrukt houden om “burst shots” te maken en je kunt met veegbewegingen over deze knop in-en uitzoomen. Het zoomen met behulp van veegbewegingen ging tijdens het testen niet altijd even soepel, wat te maken kan hebben met de positie van de knop en mijn relatieve gladde vingertoppen.

Hieronder hebben wij een aantal camera samples toegevoegd. De foto’s met de hoofdcamera zijn scherp, hebben een hoge contrast en tonen realistische kleuren. Naar mijn mening is de hoofdlens goed genoeg om te kunnen concurreren met de beste vlaggenschip-smartphones op de markt.

Hoofdlens Hoofdlens Hoofdlens

Ook met de zoomcamera’s maak je mooie foto’s, maar er is wel een verschil merkbaar tussen 3x optische zoom en 6x optische zoom. De telelens met 3x zoom schiet scherpe beelden die niet veel verschillen met die van de hoofdcamera. De foto’s met 6x zoom zijn nog steeds prima, maar deze telelens heeft soms iets meer moeite met scherpstellen en lijkt net iets minder details te tonen dan de telelens met 3x zoom.

Hoofdlens 3x zoom 6x zoom

Hoofdlens 3x zoom 6x zoom

Ook in donkere omgevingen maak je mooie foto’s met de Oppo Find X8 Pro. Wel moet je de camera goed stil houden wanneer je de zoomlenzen gebruikt, omdat bewegingen snel zorgen voor wazige foto’s. Met een vaste hand maak je echter prima foto’s, waarbij ook in dit geval de 3x zoom beter presteert dan 6x zoom.

Hoofdlens Hoofdlens

De groothoeklens is de minst indrukwekkende lens van de vier. Nu maakt deze lens nog steeds leuke foto’s, maar de kwaliteit is duidelijk minder dan die van de hoofdlens en de 3x telelens. Door de kleinere sensor van de groothoeklens zijn foto’s wat zachter en zien we bij weinig daglicht meer ruis.

Groothoeklens Groothoeklens

Accu

Wat ik persoonlijk erg belangrijk vind is de accuduur van een smartphone. Ook dit is waar de Oppo Find X8 Pro uitblinkt. De smartphone beschikt namelijk over een zogeheten silicon-carbonbatterij. Dit is een nieuwe accu-technologie die het mogelijk maakt om meer energie op te slaan in dezelfde oppervlakte. Hierdoor beschikt de Find X8 Pro, ondanks de dunne behuizing, over een 5910mAh accu. De meeste smartphones hebben tegenwoordig een accucapaciteit van ongeveer 5000mAh.

De Oppo Find X8 Pro gaat dankzij de hoge accucapaciteit makkelijk één tot twee dagen mee op één acculading. Oppo claimt een accuduur van 3 dagen, maar dit is niet haalbaar als je veel video’s kijkt en spellen speelt.

De Find X8 Pro heeft niet alleen een lange accuduur, maar kan ook zeer snel opladen. De smartphone heeft namelijk ondersteuning voor 80W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De accu is na ongeveer een uur aan de lader weer vol. Wel is het belangrijk om te weten dat Oppo geen oplader meelevert. Je moet dus zelf een oplader aanschaffen die met 80W kan snelladen.

Software

De Oppo Find X8 Pro draait uit de doos op Android 15 met de ColorOS 15-schil. ColorOS brengt een vrij kleurrijke interface en een aantal unieke Oppo-features met zich mee, waaronder het notificatiepaneel rondom de selfie-camera dat veel lijkt op het dynamische eiland van de nieuwste iPhones. Ook komt ColorOS met wat bloatware, aka “voorgeïnstalleerde applicaties”.

Of ColorOS goed of slecht is komt uiteindelijk neer op persoonlijke smaak. Sommige mensen houden van de vele extra’s en vrolijke kleurtjes, terwijl anderen zweren bij stock-Android. Het belangrijkste is dat ColorOS 15 soepel werkt, makkelijk te navigeren is en geen bugs/vastlopers bevat.

Gebruikers van de Find X8 Pro krijgen vijf OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. Dit updatebeleid is een jaartje korter dan die van Samsung, maar langer dan veel andere fabrikanten. Wij geven zes jaar software-ondersteuning dan ook een ruime voldoende.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De high-end Oppo Find X8 Pro is een welkome smartphone op de Europese markt. Meer sterke concurrentie betekent namelijk dat fabrikanten harder moeten werken om op te vallen, waar de consument uiteindelijk van profiteert.

De Find X8 Pro heeft een mooi duidelijk scherm met dunne schermranden, een krachtige processor, veel RAM en ROM en een uitstekende camera waarmee je ver kunt inzoomen. Vrij uniek is de haptische sluiterknop aan de zijkant van de behuizing en de opvallend grote accucapaciteit.

De sluiterknop zit helaas niet op de meest praktische plek, waardoor het zoomen niet altijd prettig werkt. Ook zal niet iedereen de aanwezige bloatware waarderen. Wel fijn is dat gebruikers kunnen rekenen op vijf OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates.

De Oppo Find X8 Pro is in Nederland inmiddels verkrijgbaar voor ongeveer 950 euro. Dit is een vrij gebruikelijke adviesprijs voor een nieuw vlaggenschip-smartphone. In dezelfde prijsklasse vinden we smartphones zoals de Xiaomi 14 en de OnePlus 13.

Je kunt de Find X8 Pro kopen via de officiële Oppo Webwinkel, maar ook via Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.nl.