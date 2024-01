Oppo A79 5G In Nederland Geïntroduceerd Voor 299 Euro

Oppp heeft een nieuwe smartphone geïntroduceerd die in Nederland een adviesprijs meekrijgt van 299 euro. De Oppo A79 5G is 7,99mm dun en beschikt over een 6,72-inch scherm en een 50MP hoofdcamera. De smartphone is per direct verkrijgbaar.

De Oppo A79 5G is ontworpen om uitzonderlijke audiovisuele en vlotte ervaringen te leveren, aldus de fabrikant. De smartphone beschikt over een 6,72-inch 90Hz LCD-scherm met een FHD+ resolutie en een ronde uitsparing voor de selfie-camera, een Mediatek MT6833-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met 33W snelladen. De aanwezige stereo speakers bieden tot 86% meer volume dan de vorige generatie en leveren een vollere, rijkere stereo surround-geluidskwaliteit.

De Oppo A79 5G is voor 299 euro verkrijgbaar in de kleur Mystery Black via de officiële webwinkel van Oppo.