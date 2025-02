Samsung Wallet Vanaf 7 Februari In Nederland Verkrijgbaar

Samsung Wallet is vanaf 7 februari in Nederland en België beschikbaar op Galaxy-smartphones met de One UI 7-schil. In de Samsung Wallet kun je onder andere tickets en betaalpassen bewaren.

Met de Samsung Wallet kun je persoonlijke en financiële informatie digitaal opslaan in een beveiligde omgeving. De Samsung Wallet wordt beveiligd door Samsung Knox, die de informatie beschermd met vingerafdrukherkenning en encryptie.

In de Samsung Wallet kun je tickets en betaalpassen bewaren, maar ook een digitale autosleutel. Met behulp van een digitale autosleutel kun je jouw auto ontgrendelen en starten via je smartphone. Er is ondersteuning voor verschillende auto’s van BMW, Mini, Volvo, Polestar, Audi, Kia en Hyundai. Het is belangrijk om te weten dat digitale sleutels alleen werken op Galaxy-smartphones die draaien op Android 14 en nieuwer.

via [tweakers]