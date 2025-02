“Specificaties en Afbeeldingen Van Asus Zenfone 12 Ultra Gelekt”

De officiële introductie van de Asus Zenfone 12 Ultra zal morgen 6 februari plaatsvinden, maar vlak voor de introductie zijn vrijwel alle specificaties al uitgelekt. Ook kunnen we de smartphone in verschillende kleuren bewonderen op gelekte afbeeldingen.

De specificaties en de marketingafbeeldingen van de Asus Zenfone 12 Ultra zijn gedeeld door de bekende tech-lekker WinFuture. We zien de smartphone in de kleuren zwart, roze en lichtgroen. Qua specificaties lijkt de Asus Zenfone 12 Ultra veel op de Asus ROG Phone 9.

Volgens de bron beschikt de Asus Zenfone 12 Ultra over een 6,78-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 144Hz verversingssnelheid. Intern vinden we de krachtige Snapdragon 8 Elite-chipset in combinatie met maximaal 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De 5500 mAh accu kan met 65W bekabeld laden en 15W draadloos laden.

Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 13MP groothoeklens en een 32MP zoomlens. De smartphone is waterdicht (IP68-certificering) en heeft nog gewoon een 3.5mm koptelefoon-aansluiting.

De Zenfone 12 Ultra draait uit de doos op Android 15 met de Zenfone-schil. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Zenfone 11 Ultra verscheen op de markt voor 999 euro.

via [androidplanet]