“Foto’s Tonen Samsung Galaxy S25 Edge In Verschillende Kleuren”

Samsung heeft tijdens de introductie van de Galaxy S25-serie bekendgemaakt dat de fabrikant later dit jaar de dunnere Galaxy S25 Edge op de markt brengt. In het geruchtencircuit zijn nu officiële beelden opgedoken waarop de Galaxy S25 Edge in verschillende kleuren te zien is.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S25 Edge halverwege april officieel introduceren. De fabrikant heeft de smartphone begin dit jaar al geteaset, maar exacte details ontbreken nog. De doorgaans goedgeïnformeerde Duitse website WinFuture heeft nu echter “officiële marketingfoto’s” gedeeld die de smartphone toont in de kleuren “Titanium Jet Black”, “Titanium Silver” en “Titanium Icy Blue”. De namen van de kleuren maken direct duidelijk dat de Galaxy S25 Edge beschikt over een titanium behuizing.

Dankzij de titanium behuizing is de Galaxy S25 Edge niet alleen licht en sterk, maar met een dikte van slechts 5,8mm is de smartphone ook opvallend dun. Wel heeft de accu waarschijnlijk een beperkte capaciteit van slechts 3900 mAh.

De Samsung Galaxy S25 Edge beschikt verder over een 6,7-inch OLED-scherm, een Snapdragon 8 Elite-processor, minimaal 256GB opslagruimte en een dubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. We verwachten een adviesprijs van zo’n 1200 tot 1300 euro. De geruchten spreken verder over een introductie op 16 april.

