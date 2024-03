ASUS Zenfone 11 Ultra Officieel Aangekondigd

Asus heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone, de Zenfone 11 Ultra, officieel aangekondigd. De Asus Zenfone 11 Ultra is een krachtige smartphone met een Snapdragon 8 Gen 3-chipset en een vanafprijs van 999 euro.

Na een lange periode van geruchten heeft Asus de Zenfone 11 Ultra nu officieel aangekondigd. De smartphone beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een maximale verversingssnelheid van 144Hz, een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een laag Corning Gorilla Victus 2 ter bescherming. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 65W bekabeld laden en 15W draadloos laden.

De selfie-camera heeft een 32MP resolutie en de driedubbele camera aan de achterkant bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 32MP telelens met 3x optische zoom. De hoofdcamera is voorzien van een Hybrid Gimbal Stabilizer voor de stabilisatie van de camera. Verder heeft de Zenfone 11 Ultra een in-display vingerafdrukscanner en een 3,5 millimeter koptelefoonaansluiting.

De Asus Zenfone 11 Ultra draait uit de doos op Android 14 en is voorzien van een aantal AI-functies. Zo kan de smartphone tijdens het telefoneren achtergrondgeluiden wegfilteren voor een beter stemgeluid. Ook kun je telefoongesprekken vertalen en deze gesprekken zelfs als tekst opslaan op je smartphone. Daarnaast kan AI gepersonaliseerde achtergronden maken en kun je met de “Semantic search tool” in je gallery specifieke zoekopdrachten uitvoeren om de daarbij behorende foto te vinden.

De Asus Zenfone 11 Ultra is in de kleuren Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey en Desert Sand verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro. Voor deze prijs krijg je de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Voor 16GB RAM en 512GB ROM betaal je 1099 euro.

via [AW]