KPN Geeft Klanten Gratis Toegang Tot Streamingdiensten

KPN gaat bestaande klanten die meerdere diensten afnemen belonen met gratis cadeautjes. Klanten met een Combivoordeel kunnen kiezen voor gratis toegang tot streamingdiensten en andere voordelen.

Klanten van KPN die een vaste en mobiele abonnement combineren krijgen een Combivoordeel in de vorm van een Keuzevoordeel. Zo kunnen klanten onder andere kiezen voor een gratis abonnement op een streamingdienst zoals Netflix, ESPN of HBO Max. KPN geeft klanten punten op basis van de diensten die ze afnemen. Op basis van deze punten kun je kiezen uit gratis cadeaus uit Level 1, Level 2 en Level 3.

Klanten in Level 1 kunnen bijvoorbeeld een Netflix Basic-abonnement toevoegen, terwijl mensen in Level 2 ook kunnen kiezen voor een HBO Max of Disney+ abonnement. Klanten in Level 3 kunnen dan weer kiezen voor het duurdere Netflix Standaard-abonnement.

via [droidapp]