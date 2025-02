“Samsung Galaxy S25 Edge Is Slechts 5,84mm Dik”

Er is nieuwe informatie opgedoken over de Samsung Galaxy S25 Edge. Volgens de laatste berichten krijgt de smartphone een nog dunnere behuizing dan oorspronkelijk werd gedacht. Ook weten we meer over de accu van de Galaxy S25 Edge.

De Samsung Galaxy S25 Edge is een extra dunne smartphone die moet gaan concurreren met de iPhone 17 Air. Volgens eerdere geruchten is de behuizing van de Galaxy S25 Edge slechts 6,4 millimeter dik, maar nieuwe berichten spreken over een nog dunnere behuizing. De website 9to5Google schrijft namelijk dat de Galaxy S25 Edge een dikte heeft van slechts 5,84mm. De volledige afmetingen zijn 158,2 x 75,5 x 5,84 millimeter.

Dezelfde bron claimt dat de Samsung Galaxy S25 Edge beschikt over een dubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een Snapdragon 8 Elite-processor en een 3900mAh accu. Dat is een vrij kleine accu, aangezien de meeste smartphones tegenwoordig een accu hebben met een capaciteit van rond de 5000mAh. Hoe groot de impact is op de accuduur van de smartphone is nog onduidelijk.

Samsung zal de Galaxy S25 Edge naar verwachting rond april officieel introduceren.

via [droidapp]