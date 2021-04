“Samsung Werkt Aan Eerste Waterdichte Opvouwbare Smartphone”

Er zijn inmiddels verschillende opvouwbare smartphones verkrijgbaar, maar één van de nadelen van een dergelijk toestel is het ontbreken van een waterdichte behuizing. Volgens de laatste geruchten zou Samsung nu echter werken aan de eerste waterdichte smartphone met opvouwbaar scherm.

De doorgaans goedgeïnformeerde website Sammobile schrijft dat zowel de Galaxy Z Fold 3 als de Galaxy Z Flip 3 een IP-certificering krijgen. Dit wil zeggen dat de smartphones in ieder geval gedeeltelijk waterdicht zijn. Zo hebben Samsung’s huidige vlaggenschip-smartphones een IP68-rating, wat neerkomt op 30 minuten waterdicht op een diepte van 1.5 meter.

Een opvouwbare smartphone maakt gebruik van bewegende onderdelen, waaronder een scharnier. Het is lastig om een scharnier waterdicht te maken, omdat er kieren nodig zijn om de beweging mogelijk te maken. Een waterdichte behuizing maakt de opvouwbare smartphone een stuk duurzamer, iets waar opvouwbare smartphones nog niet om bekend staan.

Volgens andere geruchten krijgt de Galaxy Z Fold 3 ondersteuning voor een S Pen. Daarnaast verwachten we dat zowel de Galaxy Z Fold 3 als de Z Flip 3 zijn uitgerust met een Snapdragon 888-processor en draaien op Android 11. Meer informatie over de nieuwe opvouwbare smartphones hebben we nog niet.

via [androidplanet]