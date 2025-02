Beelden: Xiaomi 15 Ultra Krijgt Enorme Camera-module

Xiaomi zal volgens de geruchten eind deze maand de Xiaomi 15 Ultra introduceren. Op het internet is voor de officiële introductie echter al een foto uitgelekt, waarop de achterzijde van de high-end smartphone te zien is. De Xiaomi 15 Ultra beschikt over een zeer grote camera-module.

De onderstaande foto is gedeeld op de Chinese social media site Weibo. De foto is inmiddels offline gehaald, maar de website Innogyan heeft de foto opnieuw gepubliceerd. Door het design met een gestreepte achterzijde en een zeer grote ronde camera-module lijkt de Xiaomi 15 Ultra veel op een Leica-camera. Xiaomi heeft zelf nog geen details gedeeld, maar de foto laat weinig aan de verbeelding over.

Afgaande op de foto krijgt de Xiaomi 15 Ultra een two-tone behuizing waarbij het grootste deel is voorzien van veganleer. De camera-module beschikt over vier lenzen. Ook zien we op deze module het logo van Leica. Meer details ontbreken nog, maar Xiaomi zal de smartphone waarschijnlijk rond de Mobile World Congress 2025 officieel introduceren.

via [AW]

bron afbeelding [Weibo via Innogyan]