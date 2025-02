“Samsung Galaxy S26 Krijgt Langere Accuduur Door Nieuwe Accutechnieken”

De Galaxy S25-serie is nog maar net uit, maar geruchten over de opvolger duiken nu al op. Samsung zou volgens de geruchten bij de Galaxy S26 nieuwe accutechnieken willen implementeren, die moeten zorgen voor een veel langere accuduur. De nieuwe technologie maakt het onder andere mogelijk om veel meer capaciteit op te slaan in dezelfde formaat accu.

Het afgelopen jaar verschenen verschillende smartphones op de markt van merken als OnePlus en Xiaomi, die beschikken over een zogeheten silicium-koolstofbatterij. Deze nieuwe soort accu kan meer capaciteit opslaan in dezelfde oppervlakte. Hierdoor steeg de accucapaciteit van ongeveer 5000 mAh naar ongeveer 6000 mAh. De Koreaanse website FNNews schrijft dat Samsung dezelfde accu’s wil gebruiken voor de Galaxy S26-serie.

Volgens de bron overweegt Samsung voor de Galaxy S26-smartphones, die begin 2026 op de markt verschijnen, een accucapaciteit tot maar liefst 7000 mAh. Een 7000 mAh accu zal een enorme vooruitgang zijn, want Samsung kiest de afgelopen jaren voor accu’s met een capaciteit van 4000 tot 5000 mAh. Ook kunnen huidige smartphones van Samsung slechts met 25W of 45W snelladen. Dit is een stuk minder snel dan de Chinese concurrenten.

Als Samsung de Galaxy S26 uitrust met een 7000 mAh accu in combinatie met ondersteuning voor veel sneller opladen, dan is dat al een goede reden om volgend jaar over te stappen van de Galaxy S24 of S25 naar de Galaxy S26.

