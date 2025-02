OnePlus Nord CE 3 Lite Ontvangt Update Naar Android 15

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus Nord CE 3 Lite. Het gaat om de Android 15-update met de OxygenOS 15-schil, die meerdere verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt.

Heb jij een OnePlus Nord CE 3 Lite dan raden wij aan om even te controleren of er een nieuwe update klaarstaat. OnePlus is namelijk begonnen met de uitrol van OxygenOS 15, dat is gebaseerd op Android 15. De nieuwste update voor de voordelige smartphone brengt onder andere een vernieuwde interface en een uitgebreidere snelle instellingen met zich mee. Ook kun je nu gebruikmaken van de Circle to Search-functie en heeft OnePlus verschillende AI-functies toegevoegd voor het bewerken van foto’s.

De OxygenOS 15-update rolt nu uit in Nederland, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus Nord CE 3 Lite.

via [droidapp]