OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Aangekondigd Voor 329 Euro

OnePlus heeft een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd. De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G verschijnt deze maand op de markt voor een adviesprijs van 329 euro. Hiervoor krijg je een smartphone met een groot scherm, een 108MP camera en een 5000 mAh accu.

De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G beschikt over een 6,72-inch LCD-scherm met een 20:9-beeldverhouding, een resolutie van 2400x1080px en een 120Hz verversingssnelheid. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 695 5G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De smartphone heeft ook 5G-ondersteuning, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop. De Nord CE 3 Lite 5G draait op Android 13 met de OxygenOS 13.1-schil en is verkrijgbaar in de kleuren Pastel Lime en Chromatic Grey voor 329 euro.