Officiële Beelden Van Samsung Galaxy A56 Uitgelekt

De introductie van de Samsung Galaxy A56 laat niet lang meer op zich wachten, met een verwachtte lancering voor het einde van deze maand. In het geruchtencircuit zijn nu echter al officiële beelden uitgelekt, die de Galaxy A56 in verschillende kleuren tonen.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy A56 binnen nu en enkele weken officieel introduceren. Dankzij verschillende geruchten is de meeste informatie over de mid-range smartphone echter al uitgelekt. Zo zien we Galaxy A56 nu op de onderstaande afbeeldingen. De beelden zijn afkomstig van Samsung zelf en zijn gedeeld door tech-lekker Evan Blass.

De Samsung Galaxy A56 krijgt een nieuwe camera-module, waarbij de lenzen niet meer los uit de behuizing steken. Het gaat om een driedubbele camera. Ook zien we de smartphone in vier verschillende kleuren met een matte afwerking. De aluminium frame lijkt ongewijzigd, met aan de zijkant opnieuw een Key Island voor de knoppen. Als laatste heeft het scherm een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een iets dikkere rand aan de onderzijde.

Specificaties Samsung Galaxy A56

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A56 over een Exynos 1580-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een verbeterde 12MP selfie-camera. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens. De smartphone krijgt waarschijnlijk zes jaar lang software-updates.

