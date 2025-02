“Afbeeldingen Tonen Vouwbare Motorola Razr 60 Ultra Van Alle Kanten”

Op het internet zijn afbeeldingen verschenen waarop de aankomende Motorola Razr 60 Ultra te zien is. Naast beelden zijn ook enkele specificaties van de high-end vouwbare smartphone uitgelekt.

De onderstaande afbeeldingen zijn gepubliceerd door de bron Android Headlines. Op de Amerikaanse markt krijgt de smartphone vermoedelijk de naam “Motorola Razr Plus 2025“, terwijl de smartphone in de rest van de wereld de naam “Motorola Razr 60 Ultra” meekrijgt. De opvolger van de Razr 50 Ultra heeft veel gelijkenissen, maar we zien ook enkele veranderingen.

De Motorola Razr 60 Ultra krijgt volgens de geruchten een 4-inch cover-scherm waarop je widgets kunt tonen, maar ook volledige applicaties kunt openen. Het cover-scherm heeft twee uitsparingen voor de camera-lenzen, maar details over deze camera’s ontbreken nog. Geruchten spreken echter over de aanwezigheid van een zoomlens, die bij de huidige Razr 50 Ultra ontbreekt.

Het vouwbare hoofdscherm is 6,9-inch groot en intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor met 12GB werkgeheugen en maximaal 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4000 mAh.

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Razr 60 Ultra zal introduceren, maar volgens de geruchten zal de introductie dit jaar eerder plaatsvinden dan de introductie van de Razr 50 Ultra. Motorola introduceerde de Razr 50 Ultra in juni 2024.

via [androidplanet]